Grenke macht BDO zum neuen Abschlussprüfer

Die Prüfungen förderten vor allem Unzulänglichkeiten im internen Kontrollsystem des Leasing-Spezialisten zutage. Auch das von Perring kritisierte Franchise-System und die damit einhergehende Bilanzierung passte Grenke im Zuge der Untersuchungen an. In seinem Bestätigungsvermerk im Geschäftsbericht 2020 sprach KPMG offen über „erhebliche Zweifel“ an früher erlangten Informationen von Grenke sowie davon, dass die Gesellschaft auch Forensiker einbinden musste – am Ende vergab KPMG aber trotzdem ein uneingeschränktes Testat.