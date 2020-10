KPMG wirft EY Versäumnisse bei Wirecard vor

Wie die FT aus dem KPMG-Bericht zitiert, soll der nicht namentlich genannte EY-Mitarbeiter im Mai 2016 einen Brief an den Hauptsitz von EY Deutschland in Stuttgart geschrieben haben. Darin prangerte er unter anderem den Kauf der drei Zahlungsdienstleister Hermes i Tickets, GI Technology und Star Global an. An dem Verkäufer – einem Unternehmen namens Emerging Market Investment Fund 1A auf Mauritius – sollen leitende Wirecard-Angestellte Anteile gehalten haben und damit in einen Interessenskonflikt verwickelt gewesen sein.



Diese Deals galten wegen des astronomischen Kaufpreises von Anfang an als dubios. Wie die FT nun schreibt, erklärte der Hinweisgeber EY schon damals, dass die Gewinne der indischen Unternehmen künstlich aufgebläht worden seien, um den Kaufpreis in die Höhe zu treiben. Ein Wirecard-Manager, der eine leitende Position bei Hermes innehatte, soll außerdem einem lokalen EY-Prüfer eine „persönliche Entschädigung“ angeboten haben, wenn dieser die Zahlen testiert. Die Vorwürfe zu intransparenten Vorgängen bei Deals in Indien finden sich auch in einer Shortseller-Attacke der „Southern Investigative Reporting Foundation“ wider – allerdings erst 2018.