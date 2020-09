PKF verliert erneut zwei Standorte

PKF Fasselt Schlage muss erneut Kollegen ziehen lassen: Die Niederlassungen in Hamburg und Rostock schließen sich zum 1. Oktober der mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton an. Unter den Wechslern sind auch neun Partner.



Warth & Klein war in Norddeutschland bislang mit 50 Mitarbeitern in Hamburg vertreten. Nun kommen rund 100 Mitarbeiter des Wettbewerbers PKF hinzu, darunter 33 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte. Mit dem neuen Standort in Rostock hat Warth & Klein künftig elf Büros und 1.500 Mitarbeiter in Deutschland.



Thomas Rauert, bisher Partner bei PKF in Hamburg, und Warth & Klein-Vorstand Gernot Hebestreit werden Hamburg und Rostock künftig als Doppelspitze führen. Während Warth & Klein durch den Zusammenschluss das Geschäft in den Branchen Schifffahrt, Dienstleistungen und Handel ausweiten will, möchten die Neuzugänge unter anderem vom internationalen Warth & Klein-Netzwerk profitieren.