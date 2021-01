Novum bei PwC: Das Big-Four-Haus arbeitet FINANCE-Informationen zufolge am Aufbau einer Beteiligungsgesellschaft, über die es in Unternehmen aus den Bereichen Industrial IoT und Industrie 4.0 investieren will. In der deutschen Private-Equity-Szene sucht ein Headhunter für PwC gerade einen Leiter für dieses Projekt. Ein Stellenprofil, das FINANCE vorliegt, zeigt detailliert, was er oder sie können muss und was PwC erwartet.