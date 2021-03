SAP-Prüfmandat: BDO setzt sich gegen Warth & Klein durch

BDO hatte bereits vor rund einem Jahr angekündigt, auf die Pirsch nach einem Dax30-Mandat zu gehen. Der Wirtschaftsprüfer hat schon damals „bewusst investiert“, unter anderem in Personal, wie die BDO-Vorständin Andrea Brucker im Februar 2020 sagte.



Trotzdem dürfte das lukrative SAP-Mandat eine Herausforderung werden: Als mittelständisches Haus muss der Wirtschaftsprüfer voraussichtlich noch weiter in Personal investieren, denn BDO ist mit einem Umsatz von 262 Millionen Euro in Deutschland im Jahr 2019 deutlich kleiner als die Big-Four-Konkurrenz. Zum Vergleich: Die kleinste von ihnen, Deloitte, setzt zuletzt 1,69 Milliarden Euro in Deutschland um.



Zudem weisen die Big Four ein großes internationales Netzwerk aus, das ihnen die Prüfung der weltweit tätigen Großkonzerne überhaupt erst ermöglicht. Auch BDO hat ein großes internationales Netzwerk, das aber kleiner als das der Big Four ist. BDO selbst sieht sich aber gut aufgestellt: „Die konsequente Fortentwicklung unseres Prüfungsansatzes, die Investitionen in Qualität und moderne Technologien sowie die Ausrichtung der Strukturen und Prozesse an den Bedürfnissen unserer Kunden sind die Schlüssel für diesen großen Erfolg“, kommentiert Vorstandsvorsitzender Holger Otte.



