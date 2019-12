Wirtschaftsprüfung: So berechnet Baker Tilly die Honorare

Die Differenzen in den einzelnen Levels sind dabei teilweise enorm – sie unterscheiden sich in Rahmenbedingungen, die die Prüfung für Baker Tilly mehr oder weniger aufwendig und somit teurer machen. So bekommt ein Unternehmen bei einem Standard-Level etwa als zentralen Ansprechpartner einen Manager und die vornehmliche Kommunikation findet per E-Mail und Telefon statt. Zudem beginnt die Prüfungsphase ab Mai ohne verbindlichen Endtermin, oder das Unternehmen muss bereits zu Beginn der Prüfung alle Unterlagen bereitstellen. Generell ist der Ablauf stark standardisiert und wenig an das Unternehmen angepasst.



Die mittlere Comfort-Variante passt sich den Bedürfnissen der Unternehmen schon besser an: So ist der Senior Partner der zentrale Ansprechpartner, die vornehmliche Kommunikation läuft per Videokonferenz, die Prüfungsphase beginnt schon im April samt verbindlichem Endtermin. Zudem muss das Unternehmen zwar auch in dieser bequemeren Variante viele Unterlagen gleich zu Beginn der Prüfung bereitstellen, Anhang und Lagebericht sind davon aber ausgeschlossen.