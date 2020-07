Darum konnte Wirecard so lange alle täuschen

Mit TPA-Partnern hat Wirecard nach eigenen Angaben zusammengearbeitet, da der Konzern unter anderem in Asien keine eigenen Banklizenzen hatte. Doch mittlerweile verdichten sich die Hinweise darauf, dass es das Geschäft mit diesen Partnern womöglich gar nicht oder nur in deutlich geringerem Umfang gegeben hat. War der Hintergrund für das Acquiring-Geschäft in Wahrheit etwa ein anderer, etwa der Versuch, Manipulationen zu verbergen?



Ein wichtiger Baustein könnte die Verbuchung der Guthaben auf Treuhandkonten unter den „Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten“ gewesen sein. Dieses Vorgehen hatte KPMG in seinem Sonderbericht moniert: Das Guthaben hätte vielmehr unter sonstigen finanziellen Vermögenswerten verbucht werden müssen.



Das an sich ist erstmal vielleicht nur eine Bilanzverschleierung – allerdings in erheblichem Ausmaß. Schließlich handelte es sich dabei um die verschwundenen 1,9 Milliarden Euro, für die der Buchprüfer EY keine Belege auftreiben konnte. Unklar ist nach wie vor, ob diese Gelder wirklich existieren. Doch eine solche Summe verschwindet nicht über Nacht wie das Ex-Vorstandsmitglied Jan Marsalek. Ein Scheinguthaben in dieser Höhe wird erst langsam „aufgebaut“.



So könnten auf dem Papier die gewünschten Umsätze und Liquiditätszuflüsse entstanden sein. Seit 2015 haben sich die beiden Kennzahlen Umsatz und Cash in gleicher Relation erhöht. Die Relation der beiden Kennzahlen könnte also passen.