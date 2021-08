Vita 34 hat Stress mit der DPR

Der Fall und die Reibereien mit der DPR zeigen: Gerade Biotechnologie-Unternehmen mit ihren neuartigen Geschäftsmodellen kämpfen mit der Komplexität der Bilanzierungsvorschriften. Diese brauchen viel Geld zur Finanzierung ihres Wachstums – entsprechend attraktiv müssen sie für Investoren sein. Insbesondere wenn die Umsätze nicht so schnell steigen wie erhofft, erhöht sich der Erfolgsdruck.



Dabei ist die Bilanzierung des immateriellen Vermögens deutlich komplexer als bei Sachanlagen. Dies liegt mitunter daran, dass bei innovativen Geschäftsmodellen noch wenig Erfahrung hinsichtlich der Nutzungsdauer der einzelnen immateriellen Vermögenswerte vorliegen. Ob sich beispielsweise die Lagerung von Stammzellen für Neugeborene für deren Eltern auszahlen wird, zeigt sich erst in den nächsten Jahrzehnten. Bis dahin ist dies eine Hoffnung, dadurch einen Nutzen in der Zukunft zu haben. Wie auch Eltern Sorgenkinder haben, so ist das Sorgenkind der Bilanzierung das immaterielle Vermögen.



redaktion[at]finance-magazin.de