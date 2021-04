Doch wie kann die Bafin das feststellen, wenn die DPR sich bei der Vorlage von Unterlagen nicht besonders kooperativ zeigt? Zumindest zeichnete die Zeugin Hannelore Lausch ein solches Bild: „Man musste um seine Rechte kämpfen.“ So habe es von Beginn an Probleme gegeben, an Akten zu kommen. Anfangs wollte die DPR gar keine Unterlagen herausgeben, etwas gebessert habe es sich mit dem neuen Präsidenten Edgar Ernst.

Nur in wenigen Fällen habe die Bafin in der Vergangenheit Fehler am Prüfverfahren der DPR feststellen können. „Die waren natürlich brüskiert und sind sofort zum Ministerium gelaufen“, so die saloppe Beschreibung von Lausch. Sie bezeichnete die Zusammenarbeit mit der DPR kurz und knapp als „anstrengend“.