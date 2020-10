Immer wieder erlebe ich CFOs, die um jeden rhetorischen Preis versuchen, sich als Business-Partner darzustellen. Dennoch bleibt ihre Beteiligung an dem zentralen Projekt Digitalisierung in vielen Unternehmen nach wie vor bescheiden, wie diverse Studien zeigen, kürzlich erst wieder eine von Bearing Point.



Ich habe einen Verdacht, woran das liegen könnte: Viele Finanzchefs und -chefinnen fokussieren sich bei ihrem Anspruch, Business-Partner zu sein, auf den Status quo, nicht aber auf das, was kommt. Meines Erachtens sollte ein CFO dringend seiner eigenen Finanzabteilung beibringen, sich agil in dem Spannungsfeld zwischen Kunden, Investoren, Betrieb und Daten zu bewegen.