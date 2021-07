Ist die Zukunft von Corporate Finance wirklich dezentral?

Was also hat sich der Tesla-Chef Elon Musk nur dabei gedacht, als er für den Elektroautobauer in ein nicht betriebsnotwendiges Asset wie Bitcoin investierte? Besser wäre es gewesen, die freie Liquidität in das wachsende Unternehmen zu stecken, andere Kapitalmaßnahmen zu schieben oder die Liquidität an die Aktionäre auszuschütten. Denn darüber, ob sie ihr Geld tatsächlich in Kryptowährungen anlegen möchten, könnten die Anleger nach einer Ausschüttung auch selbst entscheiden, wenn ihnen danach ist. Dem Aktienkurs von Tesla hat Musks Bitcoin-Investment jedenfalls nicht gut getan.

So bleibt – bei aller Euphorie um Decentralized Finance – eine wichtige Frage: Würde ein Vormarsch dieser Finanzierungsart unsere Kreditökonomie in Wahrheit nicht weit zurückwerfen? Diese Sorge scheinen auch die Zentralbanken zu teilen, die gerade weltweit daran arbeiten, eine eigene digitale Währung ins Rennen zu schicken, auch in Europa. Diese soll so gestaltet werden, dass sie zweierlei Dinge verhindert: eine Disintermediation des Bankensektors mit fatalen Auswirkungen auf das Kreditgeschäft der Banken und das Heraushalten der oben beschriebenen Ausfallrisiken von Stablecoins aus dem Zahlungsverkehr.



redaktion[at]finance-magazin.de