Warum wir die Structured FINANCE digitalisieren

Jetzt kommen Sie ins Spiel. Die Structured Finance wird in diesem Jahr über vier Tage gehen und vollständig digital stattfinden. Wir wollen mit Ihnen zu Cash Management in Krisenzeiten sprechen, den Stand der Digitalisierung vermessen, Green Finance unter die Lupe nehmen und in Gesprächen und Diskussionen unser aller Wissen austauschen. Die Werkzeuge dafür heißen in diesem Jahr (Video-) Chat und Roundtables im Webinar-Format. Aber abgesehen von den Kommunikationsmitteln bleibt eigentlich alles wie bei den früheren Ausgaben der SF, im Jahr des Coronavirus nur eben digital. Am 29. September veröffentlichen wir das Programm, und das ist richtig gut!