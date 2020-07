Wie FINANCE sich gegen die Coronakrise stemmte

Notfinanzierungen, Insolvenzen und Rückmeldungen aus Finanzabteilungen, die in all ihren Dimensionen von Neuem überrollt wurden, lieferten dem Team tagein tagaus mehr Ansätze für Artikel, als es bewältigen konnte. Alle arbeiteten „ein bißchen“ (wie unser Online-Chefredakteur mir sagte) länger. Etwas unternehmen oder Freunde treffen konnte ja ohnehin niemand.



Im Endeffekt entstanden so zahllose Artikel, die hoffentlich dem einen oder anderen von Ihnen halfen, in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg kluge Entscheidungen zu treffen und den Überblick zu behalten über all das, was sich außerhalb Ihres Unternehmens, aber im Herzen Ihres Geschäfts veränderte. Ich bin stolz darauf, denn wie mein Team sich in der Coronakrise behauptete, entspricht im besten Sinne unserem Purpose: #gemeinsamwachsen