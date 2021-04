AstraZeneca vs. EU: Was Verhandler aus dem Debakel lernen können

Des Weiteren zeichnet einen guten Verhandler die Fähigkeit aus, die einmal begangenen Fehler so schnell wie möglich zu korrigieren. Dieses Bestreben muss da sein. Im konkreten Fall könnte es so aussehen, dass Brüssel eine Neuverhandlung der schlecht verhandelten Vertragspassagen mit AstraZeneca anstrebt, sobald die Suche nach alternativen Lieferanten sichtbare Ergebnisse zeigt. Diesmal wäre allerdings der Grundsatz „Quid pro quo“ anzustreben – keine Zugeständnisse umsonst.

Darüber hinaus wird das Thema der Impfstofflieferung im Kontext von Corona mit Sicherheit keine einmalige Aktion sein. Wahrscheinlich muss die EU ihre Bürger bis auf weiteres jedes Jahr neu impfen. An dieser Stelle kann und sollte die EU einen unguten Verhandlungspartner abstrafen. Das heißt, während man für andere bestehende Lieferanten, die ihren Zusagen nachkommen, den Bezug des Produktes in der Zukunft in Aussicht stellt oder diesen gar fixiert, sollte dem schwierigen Verhandlungspartner klar kommuniziert werden, dass weitere Abnahmen in Zukunft nur dann stattfinden können, wenn die bestehende Vereinbarung an Ausgewogenheit gewinnt.