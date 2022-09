Chef-Wechsel bei VW, Energiekrise und Green Finance

Heute ist ein spezieller Tag für Volkswagen: Bei dem Wolfsburger Konzern tritt mit Oliver Blume ein neuer CEO an. Er wird VW ab jetzt führen – und auch bei Porsche im Amt bleiben. Die Herausforderungen sind gewaltig. Eine davon ist, dass der Zuffenhausener Sportwagenhersteller auch im schlechten Umfeld noch im vierten Quartal an die Börse soll – auf Teufel komm raus, wie es scheint. Die sicherlich größere Challenge ist, VW in einen „softwarebasierten Mobilitätsanbieter“ zu verwandeln. Das dürfte sogar die größte Herausforderung in der 85-jährigen Geschichte des Autobauers sein. Energiekrise, schwächelndes China-Geschäft und Lieferkettenprobleme gesellen sich derzeit dazu.

An diesen Aufgaben können Manager leicht scheitern. Allem Anschein nach war es aber eher sein wenig diplomatischer Umgang mit Managern, Mitarbeitervertretern und den Eigentümerfamilien Porsche und Piech, die Herbert Diess den Job als Vorstandsvorsitzenden von VW gekostet haben. Erst sechs Wochen sind vergangen, seit Diess über seine bevorstehende Entlassung benachrichtigt wurde.

Durch die Rochade rückt neben Blume ein weiterer Manager in den Mittelpunkt: Arno Antlitz. Der Finanzvorstand soll dem neuen VW-Chef den Rücken stärken und das Tagesgeschäft künftig mit der Zusatzfunktion als COO bearbeiten. Kann das gutgehen? Welche potentiellen Interessenskonflikte bergen die Doppelfunktionen von Antlitz und Blume? Vor welchen Herausforderungen steht insbesondere der CFO? Mehr dazu finden Sie in der neuen Titelgeschichte des FINANCE-Magazins, das heute schon als E-Paper erscheint.

Die Energiekrise erreicht Deutschland

Der Energiekrise kann sich auch VW nicht entziehen. Wie viele Konzerne haben die Wolfsburger eine Task Force gegründet und den geplanten Umstieg auf Gas als Energiequelle verschoben. Die Krise ist fraglos derzeit das heißeste Eisen für Politik, Gesellschaft und letztlich auch CFOs.

Einige Energieversorger kämpfen gerade selbst ums wirtschaftliche Überleben. Uniper wurde gerettet, um einen neuen Lehman-Moment – dieses Mal in der Energiebranche – zu verhindern. In unserem Schwerpunkt Restrukturierung beleuchten wir die Lage des ehemaligen E-on Spin-offs. War die Rettung sinnvoll? Und wie sehen Experten auf die umstrittene Gasumlage?

Aktuelle Ausgabe: FINANCE-Magazin September/Oktober Welcher SDax-CFO hat 2021 am meisten verdient, wie sich Banken und Debt-Fonds bei LBOs zurückziehen und welche Gründe CFO-Wechsel haben – all dies erwartet Sie im neuen FINANCE-Magazin, heute schon als E-Paper erhältlich.

Im Schwerpunkt Restrukturierung geben wir aber auch ein Update zur Restrukturierung von Leoni. Hier müssen noch die Schuldscheingläubiger ins Boot geholt werden, um den angeschlagenen Automobilzulieferer zu retten. Und wir stellen auch die Frage, was von den Neuerungen im Gesetz zur vorinsolvenzlichen Sanierung, kurz Starug, zu halten ist. Noch spielt es praktisch kaum eine Rolle bei Sanierungen. „Das dürfte zum einen daran liegen, dass Unternehmen diese Instrumente schlicht nicht kennen und teilweise nicht wissen, wie das im Verhältnis zu den gesetzlichen Pflichten zu Krisenfrüherkennung und -management steht“, glaubt unser Interview-Partner Steffen Reusch, Geschäftsführer bei BDO Restructuring. Doch das Starug könnte schnell praxisrelevant werden, wenn Unternehmen jetzt verstärkt in eine Krise rutschen.

Green Finance: Der Trend ebbt nicht ab

Die Energiekrise ist inhaltlich auch ganz eng verbunden mit der Transformation der deutschen Wirtschaft. Durch den temporären Wiedereinstieg in Kohleverstromung vollzieht sich gerade ein ziemlicher Rückschlag für den Klimaschutz in Deutschland. Mittelfristig dürften Erneuerbare Energien aber einen deutlich größeren Anteil am Klima-Mix haben – inzwischen auch aus strategischen Gründen.

Um den Wandel zu finanzieren, setzen immer mehr Unternehmen auf grüne Finanzierungen. Einen Überblick über dieses junge Thema gibt unsere umfangreiche Beilage Green Finance, die auch den FINANCE-Schwesterpublikationen DerTreasurer und dpn beiliegt. Ich finde besonders interessant, wie sehr sich die Debatte verändert hat. Inzwischen sind die wichtigen Instrumente des Green Finance bekannt – sie werden aber zunehmend kritisch hinsichtlich des Impacts hinterfragt.

CFOs von Siltronic, Amprion und Stabilus im Interview

Mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen befassen sich die CFOs von Siltronic, Amprion und Stabilus, die wir im neusten Heft ebenfalls beleuchtet haben. Beispiel Siltronic: Der deutsche Chipzulieferer sollte eigentlich an den taiwanesischen Konzern Global Wafers verkauft werden. Doch dann intervenierte das Wirtschaftsministerium. Wie geht man damit um? „Als sich abzeichnete, dass die Bundesregierung deutliche Vorbehalte hatte, haben wir intensiv an einem alternativen Plan gearbeitet“, sagt CFO Rainer Irle im Interview. „Für uns war klar: Dann machen wir es eben allein!“ Nun muss der Konzern mit seinem Finanzchef gewaltige Investitionen aus eigener Kraft stemmen und finanzieren.

„Für uns war klar: Dann machen wir es eben allein!“ Rainer Irle, CFO Siltronic

Auch Amprion steht vor großen Investitionen. Wegen der Energiewende muss der Stromnetzbetreiber in den kommenden Jahren 12 Milliarden Euro investieren. Um das stemmen zu können, stellt CFO Peter Rüth das Unternehmen finanzierungsseitig komplett neu auf. „Für ein klimaneutrales und bezahlbares Energiesystem bis 2045 ist eine ausgebaute Netzinfrastruktur zwingende Voraussetzung“, sagt CFO Peter Rüth. „Die geopolitischen Entwicklungen verdeutlichen die Dringlichkeit unserer Aufgabe.“ Eigen- und Fremdkapital – und neuerdings auch Green Finance – spielen eine Rolle in Rüths Planungen.

Mark Wilhelms Zeit bei Stabilus ist hingegen bald zu Ende. Im Gespräch mit FINANCE erinnert er sich an seinen Einstieg im Jahr 2009. „Die Nachfrage in der Autoindustrie brach in der Zeit der Finanz- und Wirtschaftskrise dramatisch ein. Zugleich war Stabilus’ Finanzierungspielraum bedingt durch den Eigentümerwechsel extrem eng“, erinnert sich Wilhelms. Frisches Kapital musste her, doch der Eigentümer Paine & Partners verweigerte das. Die Banken stellten Darlehen endfällig. Einige Finanzinvestoren, darunter Triton, bekamen von der brenzligen Lage bei Stabilus Wind und kauften die Darlehen am Sekundärmarkt, teilweise mit 50 bis 70 Prozent Abschlag. Im Gespräch stellt Wilhelms dar, wie das Überleben gelang – und wie der Koblenzer Autozulieferer jetzt den MDax erreichen will.