Viel wird über die Vorteile der Digitalisierung der Finanzabteilung gesprochen. Doch neue Technologien sorgen auch für offene Flanken in der IT: Cybercrime floriert in Zeiten, in denen viele Mitarbeiter aus dem Home Office arbeiten und gleichzeitig die analoge Kommunikation in der Finanzabteilung schwieriger geworden ist.



In den vergangenen Monaten wurden prominente Konzerne wie der Medizinriese Fresenius, der Aromenhersteller Symrise oder der Funke-Verlag Opfer von Hackerattacken. Teilweise standen die Produktionsanlagen tagelang still – der Schaden ging in die Millionen.



CFOs wie Stefan Junker des Wohnmobilherstellers Erwin Hymer Group sind deshalb besorgt: „Wir stellen bei uns ein deutlich gestiegenes Niveau an Attacken fest“, sagt der auch für die IT zuständige Finanzchef. „Die Bedrohung ist definitiv größer geworden.“