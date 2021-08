Die Ergebnisse der Hackett-Studie zeigen: Digitalisierungsmaßnahmen können die Effizienz und Effektivität der Arbeit von CFOs enorm erhöhen. „Durch den Einsatz von Technologien wie Cloud, Automation, Predictive Analysis oder Finance Forecasting kann eine Effizienzsteigerung um mehr als 40 Prozent erzielt werden“, berichtet Georg Bach, Managing Director Central Europe von der Hackett Group.

Die Analyse ergab zudem, dass die digitalisierten Unternehmen mit 47 Prozent weniger Vollzeitangestellten (FTE) auskommen, doppelt so viel Zeit in die vielversprechende Predictive Analysis investieren können und insgesamt als agiler wahrgenommen werden. Außerdem: Dadurch, dass die „Digital World Class“-Unternehmen auf moderne Technologien setzen, statt auf veraltete, ineffiziente Technologien, geben sie in Summe letztlich 19 Prozent weniger für Technologien aus als die Vergleichsgruppe, so das Ergebnis.