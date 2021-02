Es ist nur eine weitere Strafe in einer länger werdenden Reihe an Bußgeldern aufgrund von Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): Der Onlinehändler Notebooksbilliger.de (NBB) soll 10,4 Millionen Euro zahlen, wie die Landesbeauftrage für Datenschutz (LfD) Anfang des Jahres verkündete. NBB hat Einspruch eingelegt.



Laut LfD habe der Elektronikhändler über mindestens zwei Jahre seine Beschäftigten per Video überwacht, ohne dass dafür eine Rechtsgrundlage vorlag. Die LfD zufolge unzulässigen Kameras erfassten unter anderem Arbeitsplätze, Verkaufsräume, Lager und Aufenthaltsbereiche. Das Unternehmen hatte sich stets darauf berufen, dass es Ziel der installierten Videokameras gewesen sei, Straftaten wie Diebstähle zu verhindern und aufzuklären sowie den Warenfluss in den Lagern nachzuverfolgen.