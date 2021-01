Was Robotics kann – und was nicht

CFOs rät der Berater, in ihrem Unternehmen Grundlagenarbeit zu leisten: „Das Wissen der Mitarbeiter muss aus den Köpfen in die Systeme, damit die Chance besteht, Prozesse automatisieren zu können.“ Dafür sollten Finanzchefs den Mitarbeitern aber die Angst nehmen, von einem Roboter ersetzt zu werden.

Zudem regt Rückershäuser an, IT-Expertise und das Wissen der Fachabteilung enger zu verzahnen: „Momentan denkt sich oftmals ein Mitarbeiter in der Fachabteilung etwas aus und wirft es dann über die Mauer in die IT-Abteilung“, beobachtet der Experte. „Das ist nur selten zielführend.“ Er rät dazu, das in den Fachabteilungen vorhandene Wissen zielgerichtet in Programme und Lösungen zu übertragen. Beide Qualifikationen müssten wesentlich enger in agilen Workstreams zusammenarbeiten. „Das bedeutet viel Aufwand, aber letztlich ist es der Schlüssel zum Erfolg.“



jakob.eich[at]finance-magazin.de