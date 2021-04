Was sind schon 3 Prozentpunkte? Die von der Bundesregierung im vergangenen Sommer beschlossene Senkung der Mehrwertsteuer bis Jahresende 2020 mag auf den ersten Blick läppisch wirken. Doch für den Mobilfunkriesen Telefónica Deutschland war die Umsetzung der Vorgabe alles andere als trivial.



Innerhalb von drei Wochen musste der O2-Konzern die Reduzierung von 19 auf 16 Prozent umsetzen. „Das Thema hat Dutzende Kollegen in Vollzeit beschäftigt. Wir hatten erhebliche Investitionen für IT-Anpassungen und buchhalterische Prozesse“, sagt CFO Markus Rolle rückblickend. Die Mehrwertsteuersenkung legte nochmals schmerzhaft offen, was Rolle und seinem Team bereits bewusst war.