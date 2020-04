Wo Künstliche Intelligenz im Working Capital Management helfen kann

Seit Ausbruch der Krise durch das Coronavirus ist das Thema Liquiditätsgenerierung bei wohl jedem CFO auf der Agenda noch einmal deutlich nach oben gerutscht. Auch das Working Capital Management gewinnt dadurch an Bedeutung. Die „Quick Wins“ haben viele Unternehmen in diesem Bereich allerdings schon abgegriffen: „Man findet eher selten noch die großen Goldadern, es geht vielmehr darum, viele kleine Goldnuggets zu schürfen“, sagt Philipp Kinzler, Partner im Bereich Operative Restrukturierung und Operative Performance Improvement bei Deloitte. Das lohne sich gerade in größeren Konzernen: „Da summieren sich die Nuggets schnell auf zwei- bis dreistellige Millionenbeträge.“