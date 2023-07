Die Deutschlandtochter der Standard Chartered Bank befördert ihren CFO: Alexander Engel ist seit dem 1. Juli Teil des Vorstands des Geldhauses, das seinen Sitz in Deutschland hat. Das teilte die Bank am Montagmorgen mit. Engel ist seit März 2019 bei der Standard Chartered Bank AG tätig, die die die britische Mutter infolge des Brexits Ende 2018 als EU-Hub gegründet hatte.

Den CFO-Posten hatte die Standard Chartered damals für Engel geschaffen, da die Ernennung eines Finanzvorstandes zu den regulatorischen Anforderungen gehörte. Mit der Beförderung rückt er nun gute vier Jahre später in den Vorstand der Bank auf.

Vor seiner Zeit bei der Standard Chartered war Engel ab 2017 Finanzchef der Berliner Start-up-Bank Solaris. Bei Solaris war er neben für die Ressorts Risikomanagement, Treasury und Business Intelligence zuständig und hatte die Rolle des Generalbevollmächtigten inne.

Engel war zehn Jahre bei der Deutschen Bank

Bevor er zur Solaris Bank stieß, war Engel mehr als zehn Jahre für die Deutsche Bank tätig gewesen, zuletzt als Managing Director Gobal Purchasing and Cost Management sowie Head of Strategic Cost Management & Analytics in London. Davor hatte der Banker im Analytics-Team der Deuba gearbeitet. Seine Karriere hatte Engel 2003 in der Wirtschaftsprüfung beim Big-Four-Haus KPMG begonnen.

Torry Berntsen, CEO Europa und Americas und Aufsichtsratsvorsitzender der Standard Chartered erklärte in einer Mitteilung: „Mit der Ernennung von Alexander Engel senden wir in wichtiges Signal an die Bankenaufsicht und an unsere Stakeholder, dass die Standard Chartered Bank AG ein starkes Führungsteam hat, das die Bank leitet und das Geschäft weiter ausbauen kann.“

Engel verstärkt damit nun den Vorstand um CEO Heinz Hilger, dessen Nachfolge im Oktober Nicolo Salsano antreten wird. Salsano wird von der HSBC zur Standard Chartered stoßen. Weitere Vorstandsmitglieder sind Chief Risk Officer Michael Hellbeck sowie Caroline Eber-Ittel, Head of Client Coverage Continental Europe und CEO der Pariser Niederlassung.