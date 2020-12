Aixtron besetzt neu geschaffenen CFO-Posten

Der Chip-Anlagenbauer hat turbulente Zeiten hinter sich. Der Konzern hatte lange mit großen Umsatz- und Ertragseinbußen zu kämpfen. Mithilfe der Chinesen wollte Aixtron 2016/17 aus der Krise kommen – doch als die Übernahme platzte, musste das Unternehmen alleine aus der Misere kommen. 2018 schrieb Aixtron wieder schwarze Zahlen. Die aktuellsten Zahlen zeichnen ein gemischtes Bild.

Bis Ende September (9-Monats-Zahlen) hat der Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie Aufträge im Volumen von 209,3 Millionen Euro akquiriert. Das sind 39 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz lag in dem Zeitraum mit 161 Millionen Euro allerdings 13 Prozent unter Vorjahr, der Gewinn vor Zinsen und Steuern sank sogar um 58 Prozent auf rund 10 Millionen Euro.

Durch die Coronavirus-Krise sei man bisher gut gekommen. „Aixtron hatte frühzeitig präventive Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie ergriffen und diese im dritten Quartal verstärkt“, hieß es in einer Mitteilung Ende Oktober. Im August schaffe der Konzern zudem den Sprung in den MDax – das Wachstum in der jüngeren Zeit sowie der Aufstieg in die zweite Börsenliga seien auch ein Grund dafür gewesen, einen eigenständigen CFO-Posten zu schaffen, hieß es auf FINANCE-Anfrage.

