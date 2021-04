Mit der Neubesetzung der CFO-Stelle setzt sich der Umbau der Führungsspitze des Traditionsverlags fort. Im Oktober 2020 verließen der CFO Harald Jessen und Kommunikationschef Arnd Wagner das Unternehmen. Zu den Hintergründen wurde spekuliert, unter anderem kursierte die Lesart, Grund für den Managementwechsel seien Differenzen mit Verlegerin Bauer bezüglich des Transformationsprozesses gewesen.

Auf die Auswahl von Sedgley dürfte Yvonne Bauer großen Einfluss gehabt haben, die Parallelen zwischen der Unternehmensstrategie und dem persönlichen Hintergrund der neuen Finanzchefin sind offensichtlich. Bauer will sich zu einem Multi-Business-Unternehmen entwickeln, der Fokus liegt auf Digitalisierung. Neben dem Publishing setzt Bauer auf Radio, Vergleichsportale und Services für kleine und mittelgroße Unternehmen. Im Februar verkündete Bauer den Einstieg in den irischen Audio-Markt und kaufte Communicorp, die größte kommerzielle Radiogruppe in Irland. Inzwischen macht Bauer zwei Drittel seines Umsatzes von etwas über 2 Milliarden Euro im Ausland. „Ich glaube, das Potential, Wert zu generieren, ist bei Bauer immens“, lässt sich die neue Finanzchefin zitieren.

