Im März dieses Jahres wurde bekannt, dass Ex-CFO Stefan Heim im Zuge einer Datenaffäre abberufen wurde. Demnach soll der Fußballklub zwischen 2016 und 2018 Mitgliederdaten an Dritte weitergegeben haben. Auch Führungskräfte sollen involviert gewesen sein. Heim war seit 2015 Finanzchef. Als möglicher Kandidat für den CFO-Posten wurde damals noch 1.-FC-Köln-CFO Alexander Wehrle genannt.

Neu-CFO Ignatzi kommt in einer turbulenten Zeit zum dem Fußballklub. Im Februar dieses Jahres sicherte sich der VfB zur Überbrückung der Coronakrise einen KfW-Kredit von 25 Millionen Euro. Die Schwaben haben schon im Frühjahr 2020 über die Hausbanken einen entsprechenden Antrag bei der KfW eingereicht, um die angespannte wirtschaftliche Situation aufgrund pandemiebedingter Einnahmeverluste zu stabilisieren. 2020 fehlten dem Klub nach eigenen Angaben Einnahmen in Höhe von 30 Millionen Euro.



Das Darlehen läuft fünf Jahre und ist an mehrere Bedingungen geknüpft. Der Klub verpflichtet sich zum Beispiel neben der vollständigen Tilgung des Kredits „zur Reduzierung seines Gehaltsvolumens im Lizenzspielerkader, Profifußballbereich sowie im Management und in der Verwaltung in Höhe der abgerufenen Mittel über die Kreditlaufzeit hinweg“. Auch eine kontinuierliche und transparente Berichterstattung an die KfW gehört dazu.



