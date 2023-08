Der Stahlkonzern Salzgitter kann frühzeitig eine Nachfolgerin für seinen altersbedingt ausscheidenden CFO Burkhard Becker präsentieren: Birgit Potrafki wird zum 1. April 2024 das Amt als Finanzchefin bei dem MDax-Konzern übernehmen.

In den Vorstand zieht sie bereits zum 1. Februar ein. Becker, der noch bis Ende März an Bord bleibt, kann seine Nachfolgerin somit zwei Monate einarbeiten. Die 52-jährige Potrafki kommt von Bosch, wo sie laut ihres Linkedin-Profils ihre gesamte bisherige Berufslaufbahn verbracht hat.

Designierte CFO Potrafki startete 1999 bei Bosch

Nach dem Start als Trainee im Jahr 1999 übernahm die studierte Diplom-Ökonomin diverse Führungspositionen im Bosch-Konzern. So fungierte sie unter anderem als Vice President Finance and Administration der Antriebssparte Rexroth und als Chefin des Scheibenwischergeschäfts Bosch Wiper Systems. Zuletzt war sie als Executive Vice President Finance and Administration bei der Division Cross Domain Computing Solutions aktiv.

„Mit Frau Potrafki haben wir eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit gewinnen können. Sie kommt in einer Zeit zum Salzgitter-Konzern, die von der neuen Ausrichtung auf Circular Economy und der Transformation der Industrie hin zu CO2-armen Produktionsprozessen bestimmt ist“, so Heinz-Gerhard Wente, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Burkhard Becker ist seit 2011 CFO von Salzgitter

Noch-CFO Burkhard Becker hat bereits seit Februar 2011 das Sagen über die Finanzen bei Salzgitter. Seine Karriere begann 1983 als Prüfungsassistent bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Arthur Young in Düsseldorf. 1985 wechselte er ins Controlling von Friedrich Krupp (heute: Thyssenkrupp). Dem Krupp-Unternehmensverbund blieb er insgesamt zwei Jahrzehnte treu, im Jahr 2008 wechselte er dann als CFO zu Klöckner-Werke, die 2010 von Salzgitter gekauft wurden.