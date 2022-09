CFO-Wechsel bei Ceconomy: Wie Ende August schon vermutet, verlässt CFO Florian Wieser den Handelskonzern. Das bestätigten die Düsseldorfer am gestrigen Donnerstagabend. Er habe sich dazu entschieden, sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Sein Vertrag wird vom Aufsichtsrat einvernehmlich aufgehoben.

„Florian Wieser hat uns bereits vor einiger Zeit signalisiert, dass er sich beruflich verändern will. Wir bedauern seine Entscheidung sehr und respektieren zugleich, dass er für seine persönliche Zukunft andere Pläne hat“, erklärte Thomas Dannenfeldt, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Ceconomy in einer Mitteilung.

„Florian Wieser, der das Handelsgeschäft aus dem Effeff beherrscht, ist es in den vergangenen Jahren gelungen, unsere Unternehmensgruppe in einem äußerst herausfordernden Umfeld finanziell stabil zu steuern und die Bilanzstruktur nachhaltig zu stärken“, so Dannenfeldt. Ceconomy und Media Markt Saturn seien heute solide finanziert und hätten den nötigen Gestaltungsspielraum für ihre strategische Weiterentwicklung. Für diese sind laut Aufsichtsratschef Dannenfeldt „nach dem Abschluss der Convergenta-Transaktion, die Florian Wieser und Vorstandschef Karsten Wildberger mit hoher Überzeugungskraft gemeinsam erfolgreich ins Ziel gebracht haben“ die Weichen gestellt.

Neuer Ceconomy-CFO kommt von der Deutschen Telekom

Ein Nachfolger für Wieser steht bereits fest. Ab Februar nächsten Jahres übernimmt Kai-Ulrich Deissner den Posten. In Personalunion wird er auch die Funktion des CFO bei der Media-Saturn-Holding übernehmen. Der 53-Jährige ist seit 2017 CFO des Segments Technology & Innovation der Deutschen Telekom. Dort soll er zuletzt vor allem an der Transformation des Unternehmens beteiligt gewesen sein.

Deissner ist ein erfahrener Finanzchef. Er ist bei der Telekom schon seit über zehn Jahren und hatte verschiedene CFO-Rollen inne. Von 2014 bis 2016 war er Finanzvorstand von Hrvatski Telekom, der drittgrößten börsennotierten Gesellschaft Kroatiens. Dort war er laut Ceconomy an dem Turnaround des Unternehmens beteiligt. Davor war er CFO des Service-&-Call-Center-Geschäfts der Telekom in Deutschland.

Alles zum Thema CFO-Wechsel Sie wollen wissen, welcher Finanzchef wohin geht? Bleiben Sie auf dem Laufenden mit der FINANCE-Themenseite CFO-Wechsel, wo FINANCE die wichtigsten Personalien sammelt. Mehr lesen

Vor seinem Eintritt in die Deutsche Telekom, bei der Deissner zunächst im Marketing, im Vertrieb und im Service tätig war, hatte er verschiedene Funktionen in der Medienindustrie und in der Beratung bekleidet. So war er laut seinem „Linkedin“-Profil Redakteur bei „Focus“ und der „Financial Times“.

Dannenfeldt freut sich über den Neuzugang: „Deissner bringt alle Kompetenzen mit, um den eingeschlagenen Weg nahtlos fortzusetzen. Er ist ein international erfahrener CFO und ausgewiesener Experte in der erfolgreichen Umsetzung konzernweiter Effizienz- und Transformationsprogramme. Er steht für Professionalität und Verlässlichkeit und genießt bei Investoren, Geschäftspartnern und allen anderen internen und externen Stakeholdern eine gleichermaßen hohe Wertschätzung.“

CFO Florian Wieser: „Die Entscheidung ist mir schwer gefallen“

Der scheidende Finanzchef Wieser ist seit Mai 2021 CFO von Ceconomy und seit 2018 von Media Markt Saturn. Davor war er rund sieben Jahre bei der inzwischen abgespalteten Metro und hatte dort verschiedene leitende Funktionen im Finanzbereich inne.

„Die Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen, ist mir extrem schwergefallen“, sagte Florian Wieser. „Media Markt Saturn und Ceconomy sind – die Zeit bei der Metro mit eingerechnet – seit elf Jahren mein berufliches Zuhause. Zugleich ist es für mich der richtige Zeitpunkt für etwas Neues.“ Wohin es Wieser zieht, ist nicht bekannt.

Ceconomy steckt in turbulenten Zeiten

Wieser war insgesamt knapp eineinhalb Jahre CFO von Ceconomy. Wie auch einige seiner Vorgänger bekleidete er die CFO-Position vergleichsweise kurz. Mark Frese war von 2017 bis 2018 rund ein Jahr CFO. Bernhard Düttmann war Interims-CFO zwischen Januar und März 2019, danach stieg er zum CEO auf. Das Amt hatte er zwei Jahre bis August 2021 inne. Karin Sonnenmoser leitete die Finanzen von März 2019 bis April 2021 – und war damit immerhin zwei Jahre im Amt. Auf sie folge damals Wieser.

Info Mehr zu den vergangenen Unruhen im Vorstand können Sie in dieser ausführlichen Story von September 2021 nachlesen.

Wiesers letzte Monate bei Ceconomy könnten noch einmal anstrengend werden. Die Düsseldorfer müssen sich nicht nur permanent gegen Handelsriesen wie Amazon behaupten, auch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs samt Energiekrise belasten den Konzern. Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres, das im Juni endete, stieg der Verlust (Ebit) um 16 Millionen auf 109 Millionen Euro. Im Juli musste Ceconomy zudem die Prognose erneut kassieren: Das Unternehmen werde zwischen 30 und 90 Millionen Euro weniger Vorsteuergewinn (Ebit) einfahren als im Vorjahr, teilte der Konzern damals mit. Zuvor war Ceconomy von einer deutlichen Steigerung des Gewinns ausgegangen.