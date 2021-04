CFO Karin Sonnenmoser verlässt Ceconomy

Sonnenmosers Aufgabe war es, das Vertrauen des Kapitalmarkts in den Konzern nach mehreren Gewinnwarnungen wiederherzustellen. Eine Aufgabe, die sie laut Aufsichtsratschef Thomas Dannenfeldt gemeistert habe. Der Aufsichtsratschef hebt zudem ihre Leistungen in der Coronakrise hervor, in der sie die Liquidität des Konzerns mit einem KfW-Kredit gesichert hat. Sie wäre zudem „maßgeblich an der historischen Einigung mit der Familie Kellerhals beteiligt“ und habe „wichtige Schritte zur künftigen Unternehmensfinanzierung aufgesetzt“, so Dannenfeldt weiter.