Kurzfristiger Vorstandswechsel bei United Internet: CFO Martin Mildner verlässt den Internetdienstanbieter Ende März. Er haben seine Tätigkeit „auf eigenen Wunsch beendet“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Der Aufsichtsratsvorsitzende Philipp von Bismarck und der CEO Ralph Dommermuth bedauern diese Entscheidung.

Nachfolger Mildners wird der bisherige 1&1 Mail & Media-CFO Ralf Hartings. Wohin Mildner wechselt, ist nicht bekannt. Der CFO-Wechsel kommt kurz nachdem United Internet das Tochterunternehmen Ionos an die Börse gebracht hat. Der IPO war in einem herausfordernden Umfeld nicht so erfolgreich, wie zunächst erhofft: Der Börsenwert lag mit 2,6 Milliarden Euro am unteren Ende.

United-Internet-CFO Mildner sucht neue Aufgaben

Mildner war im Oktober 2020 zu dem Unternehmen gestoßen. Er folgte damals auf Frank Krause. Zuvor war Mildner Syndikus und M&A-Chef des Versandhändlers Otto.

Mildner begründet seinen jetzigen Wechsel mit den nun anstehenden Aufgaben: „Im Finanzresort der United Internet AG wird nunmehr das operative Geschäft im Vordergrund stehen, wozu neben dem Applikationsgeschäft vor allem die weitere Entwicklung des 1&1 Mobilfunknetzes und der Glasfaserausbau durch 1&1 Versatel zählen“, so Mildner.

„Da ich den Fokus meiner Tätigkeit weiterhin auf die strategische Steuerung von Portfoliounternehmen ausrichten möchte, habe ich mich mit dem Abschluss des Ionos IPO dazu entschlossen, einer neuen beruflichen Herausforderung nachzugehen.“

Ralf Hartings wird neuer United-Internet-CFO

Für ihn übernimmt nun Ralf Hartings, der seit 2021 die Finanzen der Konsumentensparte 1&1 Mail und Media leitet und davor mehr als 15 Jahre international für Vodafone sowie für Verizon Wireless in den USA tätig war.

Zudem hat United Internet Markus Huhn als weiteres Vorstandsmitglied ernannt. Er ist Finanzchef der Telekommunikationstochter 1&1 und soll ab dem 1. April zusätzlich zu seinen jetzigen Aufgaben auch die konzerninternen Dienstleistungen, sogenannte Shared Services, verantworten, die bisher in den Bereich von Mildner fielen.