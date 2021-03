CFO-News: Ask Chemicals, NKD, Munich Re

Der Chemiekonzern Ask Chemicals hat den Schweizer Hubert Windegger (Foto) zum 1. März als CFO in die Geschäftsführung bestellt, wie die Hildener erst jetzt mitteilten. In dieser neuen Position verantwortet Windegger neben dem Finanzressort die Bereiche Controlling, Digitalisierung und IT. Damit folgt der 50-Jährige auf Anders Wester, der die Unternehmensgruppe im Februar verlassen hatte. Westers ist neuer Finanzchef des schwedischen Möbelkonzerns Hilding Anders, einem Investment des Finanzinvestors KKR.

Asks neuer Finanzchef Windegger war während seiner Karriere unter anderem im Finanzbereich bei Dow Chemical Europa und für den Chemiekonzern Trinseo tätig. Zuletzt war Windegger Division-CFO der Europa-Einheit von Trinseo.