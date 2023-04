CFO-News: BayernLB, Varta, AMS-Osram

BayernLB: Vertragsverlängerung für CFO Wiegelmann

Die BayernLB setzt auf Kontinuität im Finanzressort und verlängert mit ihrem CFO Markus Wiegelmann. Dabei hat die Bank das Arbeitspapier um weitere fünf Jahre bis Ende 2028 verlängert, wie der Aufsichtsrat beschlossen hatte. Wiegelmann ist seit Januar 2014 im Vorstand der Landesbank als CFO und COO tätig.

„Markus Wiegelmann hat mit seiner tiefen Expertise für Finanzen in den letzten Jahren einen hervorragenden Job gemacht und dabei auch die erfolgreiche Transformation der BayernLB maßgeblich mit vorangetrieben“, kommentiert Aufsichtsratsvorsitzender Wolf Schumacher die Entscheidung.

Wiegelmann ist ein echtes BayernLB-Eigengewächs und startete seine Karriere in den eigenen Reihen bereits im Jahr 2004, zunächst als Leiter des Risikomanagements für Corporate & Finanzinstitutionen. Anschließend leitete er die Restrukturierungseinheit und von 2011 an das Group Controlling bevor er er anschließend 2014 in den Vorstand der Bank aufstieg.