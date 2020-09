CFO-News: BMG, Pro Optik, RWE

Pro Optik hat einen neuen CFO. Wie die Optikergruppe mitteilte, wird Gerd Kaufmann „ab Oktober alle strategischen und operativen Finanzaktivitäten des expandierenden Unternehmens verantworten“. Laut Unternehmensangaben kann der 45-jährige Finanzmanager auf eine illustre Karriere in der Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung zurückblicken. So sei der promovierte Wirtschaftsexperte in mehreren verantwortlichen Positionen bei EY, PwC und Porsche Consulting tätig gewesen.



„Herr Kaufmann passt wirklich hervorragend zu uns. Er hat nicht nur Erfahrungen als langjähriger Manager in der Unternehmensberatung, sondern auch bereits mehrere Geschäftsführungspositionen in unterschiedlichen Branchen bekleidet“, freute sich Pro Optik-CEO Micha Siebenhandl über seinen neuen Vorstandskollegen. Zuletzt war Gerd Kaufmann Geschäftsführer bei bielomatik Leuze.