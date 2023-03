CFO-News: Canyon, Vossloh, Morphosys

Karim Bohn wird CFO bei Canyon

Lange war unklar, wohin es Karim Bohn zieht. Nun ist es offiziell: Der ehemalige CFO von Patrizia heuert bei Canyon Bicycles in Koblenz an. Dort wird er zum 1. April die Aufgaben des Finanzchefs übernehmen und in das Executive Leadership Team von Canyon einsteigen. Er folgt auf Winfried Rapp, der das Unternehmen bereits Ende November 2022 verlassen hat.

Seinem „Linkedin“-Profil zufolge hat Rapp bisher keine neue Position in der Finanzabteilung angetreten. Wohin es ihn also künftig ziehen wird, ist bisher unklar. „Wir sind Winfried Rapp für sein Engagement und seine Leistungen sehr dankbar und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, kommentierte ein Sprecher von Canyon den Weggang gegenüber FINANCE.

Nun liegt es an Bohn, die Finanzgeschicke des Fahrradherstellers weiter zu führen. Dafür bringt er bereits einiges an Expertise mit: So war der Finanzexperte zuletzt von 2015 bis Ende März 2022 CFO bei dem Immobilienkonzern Patrizia. Seine Aufgaben dort hat er an den ehemaligen Home-Credit-CFO Christoph Glaser übergeben.