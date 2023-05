CFO-News: EnBW, Corestate, Calida

EnBW-CFO Thomas Kusterer vorzeitig wiederbestellt

Der Energiekonzern EnBW wird seinen langjährigen Finanzchef Thomas Kusterer weiterhin im Amt halten. Kusterers aktueller Vertrag, der bis zum 31. März 2024 gültig ist, wurde frühzeitig um fünf Jahre verlängert. Sein Vertrag läuft damit bis zum 31. März 2029.

Der studierte Betriebswirt bekleidet bereits seit dem 1. April 2011 die Position des Finanzvorstands bei EnBW. Kusterer blieb seinen Arbeitgebern bisher lange treu: Nach seinem Studium war er zehn Jahre lang in verschiedenen Funktionen und an verschiedenen Standorten des Big-Four-Haus KPMG tätig, einschließlich New York und Stuttgart.

Lutz Feldmann, der Vorsitzende des Aufsichtsrats von EnBW, äußerte sich zu der Entscheidung: „Als Finanzvorstand hat Thomas Kusterer die EnBW seit 2011 durch eine schwierige Transformationsphase erfolgreich begleitet. Er steht für einen vorausschauenden, nachhaltigen Portfolioumbau verbunden mit der Gewährleistung finanzieller Stabilität des Unternehmens und der Ausrichtung der Finanzierung an grünen Standards. Wir freuen uns daher sehr auf die Fortsetzung der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit.“