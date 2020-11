CFO-News: Getsafe, Lufthansa, Landis+Gyr

André Krause kann sich über die zweite Beförderung innerhalb eines Jahres freuen. Nachdem der damalige Sunrise-CFO Anfang 2020 nach der geplatzten Übernahme des Kabelunternehmens UPC Schweiz zum Nachfolger von CEO Olaf Swantee aufstieg, folgt nun der nächste Karrieresprung: Nach der im zweiten Anlauf geglückten Fusion wird er nun Vorstandschef des neuen Unternehmens Sunrise UPC.



Der Autovermieter Sixt greift bei seiner US-Expansion in die Vollen und hat mit Thomas Kennedy den langjährigen CFO des US-Mitbewerbers Hertz für sich gewinnen können. Wie der Pullacher Konzern bekanntgab, wird Kennedy President und Finanzvorstand von Sixt USA. Der bestens vernetzte Finanzmanager bringe „die Expertise mit, die Sixt in den USA für das nächste Wachstumslevel braucht,“ kommentierte Strategievorstand Alexander Sixt die Personalie. Vor seiner Zeit bei Hertz war Kennedy unter anderem fünf Jahre Finanzchef der Hotelgruppe Hilton.



Bereits seit Oktober ist Alexander Schmid CFO bei Rhomberg Ventures. Neben der Mitverantwortung bei Finanz- und Finanzierungsthemen identifiziere und bewerte er in seiner neuen Funktion vielversprechende Startups und unterstütze sie bei ihrem Wachstum, teilte die Startup-Beteiligungsgesellschaft mit. Schmid ist bereits seit Oktober 2019 als Innovationsmanager bei Rhomberg Gruppe beschäftigt. Diese Rolle nimmt er neben seiner neuen Aufgabe auch weiterhin wahr.



Ebenfalls bereits seit Oktober ist Wilfrid Fabjani als CFO Teil des Führungstrios der JAF Gruppe. Der 42-Jährige trat dort in die Fußstapfen von Markus Sax, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hatte, ließ der Händler für Holz und Holzwerkstoffe mitteilen. Der Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften verantwortet beim österreichischen Unternehmen die Bereiche Human Resources, Legal & Compliance sowie Corporate Social Responsibility.

Bei der zur Takkt-Gruppe gehörende Ratioform Verpackungen hat Christian Warns die Finanzgeschicke übernommen. Warns, der zuvor als Vice President Treasury & Investor Relations bei Takkt beschäftigt war, folgt auf Joachim Eschke, der innerhalb der Gruppe neue Aufgaben übernommen hat, teilte der Unternehmen mit. Seine berufliche Karriere startete promovierte Volkswirt und studierte Betriebswirtschaftler bei Takkt-Mehrheitsaktionär Haniel.



Bei der Bosch-Tochter ETAS tritt Ende des Jahres Bernd Hergert, Geschäftsführer für Kaufmännische Aufgaben, zurück und geht in den Ruhestand. Ab dem 1. Januar 2021 werde Götz Nigge die Nachfolge übernehmen, teilte das Stuttgarter Unternehmen mit. Der 50-jährige Diplom-Kaufmann ist derzeit noch Kaufmännischer Leiter im Geschäftsbereich Connected Mobility Solutions bei Robert Bosch.



Beim Deutsche Oppenheim Family Office erhält Finanzchef Henning Heuerding weitere Aufgaben. Grund ist der Abgang von Vorstandsmitglied Jörn Matthias Häuser. Dieser verlässt das Unternehmen zum Jahresende in beiderseitigem Einvernehmen, gab das Multi Family Office bekannt. Sein Ressort Betriebsorganisation mit den Aufgaben Operations, IT, sowie Compliance & Recht werde ab Januar 2021 mit dem Finanzressort zusammengelegt, hieß es weier. Der Vorstand verkleinert sich dadurch von fünft auf vier Mitglieder.



martin.barwitzki[at]finance-magazin.de