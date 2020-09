CFO-News: Hornbach, Meyer Burger, Huk-Coburg

Die Hornbach-Gruppe hat frühzeitig die Nachfolge für das Finanzressort geregelt. Wie das Familienunternehmen mitteilte, wird Karin Dohm zum 1. Januar 2021 zunächst in den Vorstand der Hornbach Baumarkt AG, sowie der Hornbach Management AG bestellt. Dort soll sie vom amtierenden Finanzvorstand Roland Pelka auf ihre kommende Rolle als Doppel-CFO vorbereitet werden. Der 63-jährige Pelka werde im Laufe des kommenden Geschäftsjahres nach fast 25 Jahren im Vorstand in den Ruhestand gehen, hieß es weiter.



Die 48-jährige Diplom-Volkswirtin Dohm kommt von der Deutschen Bank, wo sie knapp 9 Jahre lang in unterschiedlichen Positionen tätig war. Seit Januar 2016 war sie laut Unternehmensangaben als Global Head of Government & Regulatory Affairs and Group Structuring für die Regulierung und Regierungskontakte des Finanzinstituts verantwortlich. Ihre Karriere begann die zweifache Mutter einst bei der Beratungsgesellschaft Deloitte & Touche und war ab 2010 sogar Partnerin bei Deloitte.