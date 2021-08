Stabwechsel bei Jebsen & Jessen in Hamburg: CFO Axel Tilz geht Ende August in den Ruhestand. Tilz arbeitete seit 2001 bei der Unternehmensgruppe und stieg 2002 zum CFO auf. Seit 2006 ist er auch Mitgesellschafter des Hamburger Handels- und Logistikunternehmens.



Sein Nachfolger ist seit Juli Ralf Schwarzhaupt. Er ist seit Oktober 2020 Managing Partner der im vergangenen Jahr erworbenen Jebsen & Jessen Industrial Services. Schwarzhaupt übernimmt die Bereiche Finanzen, Risikomanagement und Versicherungen. Vorher arbeitete er rund 20 Jahre in verschiedenen CFO-Funktionen bei dem Industriedienstleister Ferrostaal. Davor arbeitete er im Finanz- und Risikomanagement am Hamburger Standort der Commerzbank.