CFO-News: Lilium, PSI Software, Wacker Neuson

Das Luftfahrt-Start-up Lilium hat den US-Finanzmanager Geoffrey Richardson zum neuen Finanzchef ernannt. Richardson trete seine Stelle mit sofortiger Wirkung an und solle eng mit Lilium-Mitgründer und CEO Daniel Wiegand zusammenarbeiten, teilte das Münchener Unternehmen mit. Ziel sei es gemeinsam die anstehende Phase des beschleunigten Wachstums umzusetzen. „Geoffrey Richardsons Erfolgsbilanz bei wachstumsstarken Unternehmen kombiniert mit einer langfristigen, nachhaltigen Vision und starken Führungsfähigkeiten qualifizieren ihn in idealer Weise für die Schlüsselposition des CFO“, begründete Daniel Wiegand die Wahl.



Der Finanzexperte war in gleicher Funktion bereits in San Francisco tätig, zuletzt beim dort ansässigen Cruise-Konzerns, einem Spezialisten für autonom fahrende Autos. Vor seiner Zeit bei Cruise war Richardson CFO des Glasherstellers Kinestral. Seine berufliche Karriere startete er als Anwalt bei der Kanzlei Shearman & Sterling. Zudem war er Executive Director bei Morgan Stanley und Vice President bei Goldman Sachs. Bei Lilium tritt Richardson die Nachfolge von Christopher Delbrück an. Dessen geplanter Abschied aus familiären Gründen stand offiziell seit August fest.