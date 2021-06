CFO-News: RIB Software, Zollern, Defama

Führungswechsel bei RIB Software: CFO Michael Sauer wird das Softwareunternehmen verlassen. In diesem Zuge hat Sauer seine verbleibenden Anteile an dem Unternehmen zu einem Preis von 47 Euro an Schneider Electric verkauft. Der Finanzchef wird sein Amt im ersten Halbjahr 2022 niederlegen, wenn das Unternehmen bis dahin einen Nachfolger für den CFO-Posten gefunden hat. Seit 2002 ist der CFO für Finanzen der Unternehmensgruppe verantwortlich. Sauer wird RIB Software zukünftig weiter unterstützen und bis zum Ende seiner Amtszeit bis 2025 Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft bleiben.