CFO Rainer Irle wechselt von Siltronic zu AMS-Osram

Neuer Job für Rainer Irle: Der Siltronic-CFO wird das Unternehmen im Sommer dieses Jahres „auf eigenen Wunsch“ verlassen, wie Siltronic mitteilte. Sein Vertrag wäre ursprünglich bis Ende 2025 gelaufen. Wohin es den 53-Jährigen zieht, ist auch bereits bekannt: Mit Wirkung zum 1. Juli wird Irle den CFO-Posten bei AMS-Osram übernehmen. Dort folgt er auf Finanzchef Ingo Bank.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres gab Bank, seit Mai 2020 CFO von AMS-Osram, seinen Abschied bekannt. Er werde seinen Ende April 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den Sensorspezialisten „aus persönlichen Gründen“ verlassen, wie es im Herbst hieß. Nun – knapp ein halbes Jahr später – hat das Unternehmen mit Irle einen Nachfolger gefunden. Bis dieser seine neuen Aufgaben im Sommer übernimmt, wird Osrams Neu-CEO Aldo Kamper die Finanzen interimistisch leiten.

AMS-Osram befindet sich in Transformation

„Mit Rainer Irle gewinnen wir einen erfahrenen CFO mit langjähriger Kenntnis der Halbleiterindustrie sowie ausgeprägten operativen Fähigkeiten und nachgewiesenen Erfolgen in der Wertschaffung. Seine internationale Erfahrung in klassischen Finanzbereichen gepaart mit Managementerfahrung in den Bereichen Personal, Fusionen und Übernahmen, Produktion, Beschaffung, Technologie und Innovation machen ihn zu einer ausgezeichneten Führungsperson in dieser wichtigen Position“, kommentiert Aufsichtsratschefin Margarete Haase die Personalie.

Bei seinem neuen Arbeitgeber muss Irle die Umstrukturierung vorantreiben. Im vergangenen Jahr hatte AMS-Osram sein Portfolio neu ausgerichtet und die Architekturbeleuchtungssparte Traxon, den Geschäftsbereich Digital Systems Europa/Asien für LED-Stromversorgungen sowie das Automobilbeleuchtungssystem AMLS verkauft.

Auch Osrams Beziehung zum Kapitalmarkt wird der künftige Finanzchef wieder auf Vordermann bringen müssen. So war der Kurs der Aktie nach Bekanntwerden von Banks Ausscheiden auf etwa 5,50 Euro gefallen. Aktuell hat er sich nur leicht erholt und notiert bei etwas mehr als 7 Euro. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 hatte der Kurs einen Höchststand von rund 65 Euro erreicht.

Schmitt leitete bei Siltronic Controlling und Treasury

Während AMS-Osram nun aufatmen kann, verliert Siltronic seinen langjährigen Finanzvorstand. Irle ist seit 2013 für die Finanzen des Chip-Zulieferers zuständig. In den vergangenen zehn Jahren hatte der Finanzmanager den Siltronic-Konzern bei dessen Restrukturierung begleitet.

Siltronic-Aufsichtsratsvorsitzender Tobias Ohler findet dankende Worte für den scheidenden CFO: „Rainer Irle danken wir sehr herzlich für seine hervorragende Arbeit bei Siltronic. In den vergangenen zehn Jahren hat er wesentlich zum Wachstum des Unternehmens beigetragen und unter anderem den erfolgreichen Börsengang von Siltronic im Jahr 2015 begleitet.“

Mit Claudia Schmitt hat Siltronic bereits eine Nachfolgerin für den freiwerdenden CFO-Posten gefunden. Sie wird als Finanzvorständin zum 1. Juli übernehmen, ihr Vertrag wurde zunächst auf drei Jahre festgesetzt, teilte das Unternehmen mit. Schmitt ist seit 2009 für Siltronic tätig und leitet derzeit als Corporate Vice President die Ressorts Controlling und Treasury bei dem Chip-Zulieferer. „Claudia Schmitt hat bereits seit mehr als 13 Jahren zum profitablen Wachstumskurs der Siltronic beigetragen und bringt für ihre neue Vorstandsaufgabe langjährige und umfassende Finanzerfahrung mit“, betonte Ohler.

Vor ihrem Start bei Siltronic war die künftige Finanzchefin in verschiedenen Positionen im Konzerncontrolling bei Wacker Chemie tätig. Dort hatten sich erstmals die Wege von Irle und seiner Nachfolgerin gekreuzt. Auch der designierte AMS-Osram-CFO war bei Wacker Chemie tätig, wo er vor seiner Zeit bei Siltronic rund vier Jahre als Leiter des Konzerncontrollings fungierte.