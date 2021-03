CFO Ralf Brinkhoff tauscht Magenbitter gegen Prinzenrolle

Gleichzeitig hatte der Gebäckproduzent nach 65 Jahren sein Werk in Kempen zum Ende des vergangenen Jahres dicht gemacht. Das hatte das Unternehmen bereits 2018 angekündigt. Die Produktion der beliebten Prinzenrolle, deren letzte Charge dort im November vom Band gelaufen war, hat das Unternehmen inzwischen an seinen größten Produktionsstandort ins thüringische Kahla verlegt. In das neue Werk hat GdB als Teil eines großen Investitionsprogrammes in den vergangenen zwei Jahren mehr als 100 Millionen Euro investiert.



„Wir blicken zuversichtlich auf 2021. Mit einem großen Investitionsprogramm an allen Standorten haben wir die Weichen gestellt, um unsere Marktposition weiterhin zu behaupten“, so CEO und Teilhaber Andreas Land. Spannend dürfte bei Griesson über kurz oder lang auch die Frage nach einem Nachfolger für Land werden. Die Suche hat das Familienunternehmen bereits aufgenommen.



