Schmidt-Schultes hatte erst im Oktober 2019 den CFO-Posten bei Esprit übernommen. Er folgte auf Thomas Tang Wing Yung. Pikant: Als Grund für den Wechsel gab die Modekette damals an, die Positionierung im Kernmarkt Europa stärken zu wollen, wozu sich Tang nicht in der Lage sähe.



Der Modekonzern ist an der Hongkonger Börse notiert, erzielt jedoch gut die Hälfte des Umsatzes in Deutschland. Unter dem seit Juni 2018 amtierenden CEO Kristiansen sollte Europa noch stärker in den Fokus rücken.