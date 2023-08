CFO-Wechsel bei Fielmann

Beim Optiker-Konzern Fielmann dreht sich das Vorstandskarrusell: Der langjährige Fielmann-Finanzchef Georg Alexander Zeiss gibt seinen CFO-Posten auf. Grund dafür ist aber keine Trennung, sondern ein Aufstieg: Zeiss wechselt im ersten Quartal 2024 nach fast zwanzig Jahren im Fielmann-Vorstand in den Aufsichtsrat. Er wird außerdem Geschäftsführer, Vorstand und CEO verschiedener Beteiligungsgesellschaften und Stiftungen der Familie Fielmann. Auch wird er die Holdinggesellschaft leiten, die die Mehrheitsbeteiligung der Familie Fielmann an der Unternehmensgruppe kontrolliert.

„Mit Georg Alexander Zeiss, dem langjährigen Finanzvorstand der Fielmann-Gruppe, hat die Familie Fielmann ihren Wunschkandidaten für die Nachfolge gewinnen können“, teilt eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage von FINANCE mit.

Zeiss folgt zum 2. Mal auf Oltersdorf

Im Aufsichtsrat folgt Zeiss auf den früheren Finanzchef Hans-Joachim Oltersdorf, der am 10. August 85 Jahre alt wird und in den Ruhestand geht, nachdem er 43 Jahre lang für Fielmann tätig war. Zum Jahresende 2023 tritt Oltersdorf von allen Funktionen bei Fielmann zurück. Dies betrifft sowohl seine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Fielmann AG als auch weitere Funktionen in Gesellschaften und Stiftungen der Familie Fielmann.

Es ist nicht das erste Mal, dass Zeiss auf Oltersdorf folgt: Von Oktober 2003 bis Juli 2004 war Zeiss bereits dessen Stellvertreter auf dem Posten des CFO, den er bei Oltersdorfs Wechsel in den Aufsichtsrat im Juli 2004 schließlich übernahm. Im April 2021 bekam Zeiss zusätzlich die Verantwortung für Produktion und Logistik.

Vor seiner Zeit bei Fielmann war Zeiss zehn Jahre lang Geschäftsführer beim Mittelständler Wago Kontakttechnik in Minden. Davor hatte der Diplom-Kaufmann von 1987 bis 1993 zunächst als Berater im Finanzbereich in Frankfurt und später als Niederlassungsleiter in Stuttgart für das Big-Four-Haus KPMG gearbeitet.

Neuer CFO Bätjer kennt sich mit Private Equity aus

Designierter Nachfolger des Fielmann-Finanzchefs ist Steffen Bätjer. Bereits Mitte August soll Bätjer zur Fielmann-Gruppe wechseln, jedoch zunächst als Controlling-Vorstand. Nach seiner Einarbeitung soll er im 1. Quartal 2024 das Finanzressort übernehmen, einschließlich der Verantwortung für Compliance, Recht, Steuern und Zentraleinkauf.

Bätjer ist erst seit anderthalb Jahren Finanzchef des Infrastrukturdienstleisters Work Zone Safety Group (WZSG), der zum Portfolio der Private-Equity-Investors Triton gehört. Steffen Bätjer steigt zunächst im Controlling, dann als neuer CFO bei Fielmann ein. Foto: Kristina Steiner

Auch davor war er mit dem Parkhausbetreiber Apcao als Finanzchef von 2016 bis 2021 für ein Unternehmen tätig, das sich in PE-Hand befindet. Dasselbe gilt für Techem, wo er von 2009 bis 2016 die Finanzen verantwortet hatte. Davor war Bätjer rund drei Jahre lang Executive Director bei der West LB und fast vier Jahre Director of Finance bei Universal Music. Die ersten Jahre seines Berufslebens, von 1996 bis 2002, hat er wie Zeiss bei einem Beratungs-Haus verbracht, allerdings bei McKinsey.