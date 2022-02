Das Pharmaunternehmen Cheplapharm hat bekannt gegeben, dass CFO Jens Rothstein mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurücktreten wird und das Unternehmen verlässt. Der plötzliche Schritt überrascht, da Rothstein das Familienunternehmen über Jahre reif für den Kapitalmarkt gemacht hat und nun eigentlich als Krönung ein Börsengang anstand, der allerdings bis auf weiteres verschoben wurde. Seine Rolle soll der jetzige CIO Kia Parssanedjad übernehmen.

Rothstein führte Cheplapharm erfolgreich an den Kapitalmarkt

Rothstein stieß im Oktober 2013 zu Cheplapharm und hat das Familienunternehmen seitdem in eine sehr gute Position am Kapitalmarkt manövriert. Der 54-Jährige war der treibende Kopf hinter der Transformation der Finanzierungsstruktur von Cheplapharm: 2020 orchestrierte Rothstein einen High-Yield-Bond in Höhe von 500 Millionen Euro, 2022 folgte die Neuauflage des Term Loan B mit einem Volumen von 1,48 Milliarden Euro. Bei seinem Amtsantritt 2013 finanzierte sich das Unternehmen noch klassisch über Kredite und Schuldscheine.

CFO-Profil Jens Rothstein Cheplapharm Arzneimittel GmbH

Unter Rothstein fuhr Cheplapharm zudem eine sehr erfolgreiche M&A-Strategie. Die Greifswälder hatten sich in den vergangenen Jahren stark durch Zukäufe vergrößert, die M&A-Investitionen des Unternehmens belaufen sich auf mehr als 3,3 Milliarden Euro. Erst Ende 2021 hatte Cheplapharm zwei Produktportfolien von Astellas und Sanofi erworben.

CFO Rothstein: Keine Ambitionen, Cheplapharm zu verlassen

Überraschend ist der Weggang Rothsteins auch deshalb, da er als einer der führenden Köpfe hinter dem geplanten Börsengang des Pharmaunternehmens galt. Er hat das Unternehmen im vergangenen Jahr auf den IPO vorbereitet, indem er beispielsweise das IR-Team aufgestockt und ein Advisory Board installiert hat, wie er kürzlich im Interview mit FINANCE berichtete. Anfang des Jahres hatte Cheplapharm einen IPO noch im ersten Quartal angekündigt, diesen aber kurz danach auf unbestimmte Zeit verschoben. In der Mitteilung zum Weggang des CFOs lässt das Unternehmen nun vage verlauten, man habe „die Möglichkeit einer Börsennotierung im Blick“.

Warum der langjährige CFO das Unternehmen nun so plötzlich verlässt, ist nicht bekannt. Auf FINANCE-Anfrage führte Cheplapharm die Gründe nicht weiter aus. Pikant: Gegenüber FINANCE hatte Rothstein noch Anfang Februar dieses Jahres jegliche Pläne verneint, das Unternehmen verlassen zu wollen. Vielmehr lobte er die Entwicklungsmöglichkeiten bei seinem Arbeitgeber.

„Jens Rothstein war in den letzten neun Jahren ein sehr wichtiges Mitglied unseres Führungsteams“, kommentiert CEO Sebastian Braun die Personalie. „Mit seinen unverzichtbaren Beiträgen, wie zum Beispiel dem Aufbau unserer Finanzabteilung und der Fremdkapitalaktivitäten, hat er es uns ermöglicht, unseren starken Wachstumspfad bis heute zu verfolgen.“

Neu-CFO Kia Parssanedjad ist ausgebildeter Arzt

Mit Blick auf die jahrelange Finanzexpertise von Rothstein erscheint die Wahl des neuen CFOs von Cheplapharm etwas ungewöhnlich: Die Position übernimmt künftig Kia Parssanedjad, der bisherige Chief Corporate Investment Officer (CIO) des Unternehmens. Cheplapharm bezeichnet Parssanedjad als „unternehmerisch denkende Führungspersönlichkeit im Gesundheitswesen“. Passanedjad ist ausgebildeter Arzt und hat einen Abschluss im Bereich Krebsforschung/Gentherapie. Zudem war er von 2013 bis 2017 Gründer und Geschäftsführer des Healthcare-Start-ups Patientsbest.

Bei Cheplapharm ist Parssanedjad erst seit April 2021 tätig, vorher hatte er eine Führungsrolle in der Gesundheitssparte der Strategieberatung McKinsey inne. Parssanedjad bringt aber auch Private-Equity-Erfahrung in seine neue Rolle mit: Zwischen 2007 und 2013 war er für den Venture-Capital-Investor TVM Capital im Healthcare-Sektor tätig.

