Ex-CFO Krause profitiert vom M&A-Wirrwarr bei Sunrise

Gleich zwei Beförderungen in nur einem Jahr: Dieses Kunststück ist André Krause gelungen, dem ehemaligen Finanzchef des Schweizer Telekomanbieters Sunrise. Erst im Januar wurde der damalige CFO zum CEO von Sunrise befördert. Er folgte damals auf Olaf Swantee, der nach der geplatzten Übernahme des Kabelunternehmens UPC Schweiz seinen Hut nahm.



Im Sommer starteten die beiden Telekomunternehmen dann einen zweiten Anlauf für einen Zusammenschluss – der glückte, und Krause nun die zweite Beförderung des Jahres beschert: Der ehemalige CFO soll CEO des kombinierten Unternehmens Sunrise UPC werden. Das teilte die UPC-Mutter Liberty Global mit.



Krause hat sein Amt als Vorstandschef von Sunrise UPC bereits angetreten. Darüber hinaus wird er auch Mitglied des Liberty Global Executive Teams. In dieser Funktion berichtet er direkt an den Liberty-CEO Mike Fries. Der bisherige CEO von UPC Schweiz, Baptiest Coopmans, erhält hingegen eine führende operative Rolle im Liberty-Global-Konzern, wie der US-amerikanische Konzern mitteilte.