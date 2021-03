Fortum greift bei Uniper durch

Sascha Bibert startet seinen beruflichen Werdegang 1999 als Trainee im Asset-Management der Commerzbank, bevor er ein Jahr später zu Allianz Global Investors wechselt und dort Senior-Analyst sowie Fondsmanager mit Sektorschwerpunkt Financials wird. Von 2005 bis 2008 kümmert er sich bei dem Dax-Konzern Munich Re um die Kontakte zu Investoren und Ratingagenturen.



2009 wechselt Bibert zu E.on, wo er fünf Jahre lang die Bereiche Investor Relations, Controlling und Accounting leitet. Parallel übernimmt er eine Board- und Aufsichtsratsrolle beim Unternehmen Energy from Waste, die zum damaligen Zeitpunkt mehrheitlich von der Private-Equity-Gruppe EQT gehalten und später an einen chinesischen Investor verkauft wird. 2014 übernimmt er sein erstes CFO-Mandat und geht dafür in die Türkei zu dem dortigen E.on- und Sabanci Join-Venture Enerjisa, das nach einem Spin-off der Erzeugungs- und Handelsaktivitäten 2018 erfolgreich an der Börse gelistet wird.



Im Juni 2019 kommt Bibert zurück nach Deutschland und wird Finanzchef des Energiekonzerns Uniper. Im März 2021 zieht er sich mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zurück. Seine Nachfolgerin wird eine Finanzmanagerin des finnischen Mehrheitsaktionärs Fortum.