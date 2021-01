Börse blickt skeptisch auf Francotyp

Eine von Geisels Hauptaufgaben dürfte es sein, den Ruf von Francotyp-Postalia am Kapitalmarkt wieder aufzubessern. Das Renommée hat erkennbar unter der konfliktreichen und undurchsichtigen Ablösung von Ex-Chef Günther gelitten. Während die Börsen in den zurückliegenden drei Jahren neue Rekordmarken erreichten und viele Aktienkurse sich längst wieder von dem Corona-Einbruch erholt haben, bewegt sich die FP-Aktie seit Jahren in einem hartnäckigen Seitwärtstrend mit leichter Abwärtstendenz.



Zudem hat Neu-CEO Lind organisatorische und strategische Veränderungen angekündigt: Er will Francotyp-Postalia effizienter machen, die Kosten drücken und gleichzeitig den Umsatzanteil des Softwaregeschäfts aufbauen. Im Umfeld des Unternehmens und seiner Aktionäre kursiert zudem die These, dass der Ex-Finanzinvestor Lind planen könnte, den FP-Konzern zu zerschlagen und entweder die Zukunftsgeschäftsfelder rund um Software und IoT oder das Cashflow-starke, aber unter Druck stehende Stammgeschäft mit Frankiermaschinen zu verkaufen.



