Heidelberg Pharma holt CFO aus Kroatien

Neuer CFO für Heidelberg Pharma: Das auf Onkologie spezialisierte Unternehmen hat Walter Miller als neuen Finanzvorstand an Bord geholt. Er ist seit Anfang Mai Teil des nun sechsköpfigen Vorstandes, wie die Heidelberger erst jetzt bekanntgaben.

CEO Jan Schmidt-Brand gibt CFO-Posten wieder ab

Walter Miller übernimmt den CFO-Posten von Jan Schmidt-Brand, der seit 2014 in einer Doppelfunktion als CEO und CFO tätig war. Der Jurist bleibt weiterhin Sprecher des Vorstands und CEO von Heidelberg Pharma, darüber hinaus ist er Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma Research.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Christof Hettich ist von der neuen Aufteilung im Vorstand überzeugt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Miller als neuen Finanzvorstand für Heidelberg Pharma gewinnen konnten. Angesichts der Ausweitung der Geschäftsbereiche des Unternehmens hat der Aufsichtsrat beschlossen, die Personalunion aus CEO und CFO aufzuheben. Dr. Schmidt-Brand leistet Herausragendes für Heidelberg Pharma und wir danken ihm sehr für die vielen Jahre in dieser Doppelfunktion.“

Miller war zuvor CFO in Kroatien

Der designierte Finanzchef Walter Miller hat laut den Heidelbergern langjährige Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, M&A, strategisches Controlling, Rechnungslegung und Unternehmensentwicklung, mit einem Hintergrund in der Biotech- und CRO-Branche.

Für seinen neuen Job nimmt Miller einen Arbeitsplatzwechsel von Kroatien nach Heidelberg in Kauf: Zuletzt war er CFO bei der Optimapharm Group, einem klinischen Auftragsforschungsunternehmen (CRO) mit Sitz in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. In dieser Rolle war er für die Bereiche Finanzen, M&A und Administration verantwortlich.

Vor seiner Zeit bei Optimapharm war der studierte Diplom-Kaufmann als Finanzvorstand beim Biotech-Unternehmen Mologen in Berlin und als CFO der Nuvisan Gruppe, einem weltweit tätigen Forschungsinstitut in Neu-Ulm, tätig. Darüber hinaus hatte er mehr als zehn Jahre lang leitende Finanzpositionen bei Santhera Pharmaceuticals in Pratteln in der Schweiz, inne.

Internationales Vorstandsteam bei Heidelberg Pharma

Einige von Millers zukünftigen Kollegen bringen ebenfalls internationale Erfahrung mit: Chief Medical Officer András Strassz kommt aus Ungarn, wo er Medizin studierte. Danach arbeitete er unter anderem in Ungarn und in der Schweiz, bis er im April 2020 zu Heidelberg Pharma wechselte.

Auch sein Kollege George Badescu, Chief Business Officer, hat international Berufserfahrungen sammeln können: Er kommt aus Rumänien, promovierte und arbeitete in England, bevor er im September 2018 als Vice President Business Development zu Heidelberg Pharma stieß. Seit Ende 2021 ist er als Chief Business Officer Teil des Vorstandes.