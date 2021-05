Henning Gieseke wird neuer CFO bei Ströer

Unterstützung bei der angestrebten Digitalisierung des Kölner Werbevermarkters bekommt der frischgebackene COO vor allem von seinem Nachfolger und neuen Finanzchef Henning Gieseke. Baier soll bei Ströer zudem die ESG-relevanten Bereiche vorantreiben. Vom Erfolg dieses Ziels dürfte auch abhängen, wie gut CFO Gieseke Ströer künftig am Kapitalmarkt positionieren kann.



In der Medienbranche war Gieseke bislang aber noch nicht tätig: Vor seinem Jobwechsel war er in den vergangenen acht Jahren bei der Warenhauskette Real tätig. Dorthin war Gieseke von Metro gewechselt und hatte zunächst den Posten des Finanzchefs übernommen. Zuletzt war er zudem Co-CEO der Real Holding, war jedoch im vergangenen Sommer ausgeschieden, nachdem deren neuer Eigentümer SCP das Management ausgetauscht hatte. Den CFO-Posten bei Real hat inzwischen Michael Dorn übernommen. Seine Karriere begann der 50-Jährige Gieseke nach dem BWL-Studium in Köln bei Kienbaum Consultants.



„Wir freuen uns sehr, dass wir Henning Gieseke mit seiner langjährigen und vor allem breiten Finanzexpertise und seinem Management-Knowhow als neuen CFO für Ströer gewinnen konnten“, sagt Ströer-Co-CEO Christian Schmalzl. „Mit der Erweiterung unseres Führungsteams können wir die Entwicklung aller technologie- und prozessorientierten Themen und die damit verbundenen Projekte noch besser beschleunigen.“