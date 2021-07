Von Hebels Start im Bosch-Konzern liegt allerdings noch wesentlich länger zurück: Der Finanzer trat bereits 1990 als Trainee in den Konzern ein – den Einstieg über das Trainee-Programm hat er mit Asenkerschbaumer und Forschner gemeinsam. Der Traditionskonzern setzt stark auf Eigengewächse.



Nach verschiedenen Positionen wurde von Hebel 2004 die kaufmännische Leitung der Bosch-Tochter SIG Pack International in der Schweiz übertragen. Später kam die Finanzleitung bei dem ehemaligen Bosch-Bereich Verpackungstechnik hinzu. Danach wurde er zum Bereichsvorstand der Bosch Solar Energy berufen.



Bosch Rexroth bietet Steuerungs- und Antriebstechnologien für Maschinen und Anlagen an. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern aktiv und erwirtschaftete mit rund 29.600 Mitarbeitern im Jahr 2020 eine Umsatz von rund 5,2 Milliarden Euro. Der gesamte Bosch-Konzern erzielte 2020 einen Umsatz von 71,5 Milliarden Euro.



